Послание Президента народу Казахстана покажут в прямом эфире

В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.
Прямая трансляция выступления Главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.
Также Послание онлайн можно увидеть в эфире Jibek Joly, на сайте и YouTube-канале телеканала, на сайте агентства Kazinform. Текстовая трансляция будет доступна также на сайте и в Telegram-канале Kazinform.