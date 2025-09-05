Ричмонд
Послание Президента народу Казахстана покажут в прямом эфире

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат Парламента, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Источник: Kazinform

В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.

Прямая трансляция выступления Главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.

Также Послание онлайн можно увидеть в эфире Jibek Joly, на сайте и YouTube-канале телеканала, на сайте агентства Kazinform. Текстовая трансляция будет доступна также на сайте и в Telegram-канале Kazinform.