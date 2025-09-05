Минпросвещения обновило правила приема в школы

Предусмотрено, что услугодатель при зачислении направляет уведомление о зачислении с 1 сентября текущего года первым троим подавшим заявление услугополучателям с территории обслуживания организации образования, затем — о зачислении с 1 сентября текущего года одному претенденту не из территории обслуживания организации образования, из числа тех, кто зарегистрировался первым.