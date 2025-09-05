Ричмонд
МИД Беларуси выразил протест Польше из-за шпионажа

МИД Беларуси вручил ноту протеста временному поверенному в делах Польши в Беларуси Кшиштофу Ожанну из-за факта шпионажа.

Источник: Комсомольская правда

Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Кшиштоф Ожанна был вызван в МИД 5 сентября, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

Дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с фактом шпионажа на территории Беларуси гражданином Польша Гжегожем Гавелом (подробнее об этом факте, который произошел в Лепеле здесь). Беларусь считает такие факты недопустимыми, грубо подрывающими принцип добрососедства и наносящими серьезный ущерб отношениям двух стран.

Минск планирует дать правовую оценку произошедшему инциденту.

Белорусская сторона предложила Польше вернуться в русло цивилизованного диалога и общепринятых форм межгосударственной коммуникации.

Кстати, Погранкомитет Беларуси отреагировал на 90 автобусов, застрявших на въезде в Польшу.

Мы писали, что канадский военнослужащий пропал в соседней с Беларусью Латвии.