В Молдове появится судебная полиция, нынешние представители правопорядка с работой не справляются: Правительство ищет деньги на содержание новой структуры

Министерство юстиции подчёркивает, что создание судебной полиции направлено на обеспечение безопасной среды в помещениях судов.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове планируют создать судебную полицию, которая будет отвечать за обеспечение охраны и безопасности в зданиях судов.

— В ближайшее время Министерство юстиции совместно с Министерством внутренних дел, Министерством финансов и Государственной канцелярией приложат совместные усилия для поиска наиболее эффективных решений, чтобы внедрение этой структуры было быстрым, безопасным и соответствовало национальным и международным стандартам, — говорится в пресс-релизе Минюста.

После завершения оценки необходимых кадровых и финансовых ресурсов, определения полномочий и организационной структуры судебной полиции, предложения будут представлены правительству для утверждения бюджета и необходимой правовой базы.

Министерство юстиции подчёркивает, что создание судебной полиции направлено на обеспечение безопасной среды в помещениях судов. В настоящее время существующие охранные услуги не обеспечивают быстрое вмешательство в случаях злоупотребления или насилия, что ставит под угрозу защищённость персонала судов и участников судебного процесса.

