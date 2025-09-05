Мерц: Европа не в состоянии играть в мире ту роль, которую хотела бы

По словам Мерца, европейские страны сейчас пытаются вновь сплотиться, и Германия, как самая большая страна региона, играет в этом важную роль. Однако возможности для самостоятельных действий у Европы ограничены. В качестве примера канцлер привел конфликт на Украине, который, по его мнению, показывает, что у европейцев недостаточно рычагов влияния, чтобы завершить его на приемлемых для себя условиях.