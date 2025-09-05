Мерц: Европа не в состоянии играть в мире ту роль, которую хотела бы

По словам Мерца, европейские страны сейчас пытаются вновь сплотиться, и Германия, как самая большая страна региона, играет в этом важную роль. Однако возможности для самостоятельных действий у Европы ограничены. В качестве примера канцлер привел конфликт на Украине, который, по его мнению, показывает, что у европейцев недостаточно рычагов влияния, чтобы завершить его на приемлемых для себя условиях.
Мерц отметил, что Европа зависит от помощи США, в то время как Китай, Бразилия и другие страны чувствуют себя свободно в отношениях с Россией. Канцлер также упомянул появление нового партнерства в лице Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое вызывает у него беспокойство.
«Меня занимает и тяготит, должен признать, тот факт, что мы как европейцы сейчас не можем играть ту роль, которую мы на самом деле хотели бы играть, должны играть, чтобы гарантировать наши интересы», — сказал он.