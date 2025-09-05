СМИ: два венесуэльских истребителя пролетели над эсминцем ВМС США для «демонстрации силы»

Согласно американскому каналу CBS News, американский эсминец с более чем 4500 моряками и морскими пехотинцами и управляемыми ракетами Aegis на борту входит в число флотилии как минимум из семи военных кораблей, которые США направили в регион в последние недели. Как утверждает Пентагон, они задействованы для борьбы с преступными организациями и наркотерроризмом.
Этот крайне провокационный шаг был направлен на то, чтобы помешать нашим операциям по борьбе с наркотерроризмом. Картелю, управляющему Венесуэлой, настоятельно рекомендуется не предпринимать никаких дальнейших усилий по препятствованию, сдерживанию или вмешательству в операции по борьбе с наркотиками и терроризмом, проводимые американскими военными.
Ранее администрация Трампа обвинила президента Венесуэлы Николаса Мадуро в сговоре с наркокартелями для переправки наркотиков в США. Правительство Венесуэлы опровергло эти обвинения, а Мадуро назвал американские эсминцы «преступной и кровавой угрозой» и пообещал развернуть беспилотники и военные корабли для патрулирования береговой линии.
Кроме того, он, по данным британской газеты The Telegraph, в пятницу отреагировал мобилизацией вооруженных сил Венесуэлы, численность которых составляет около 340 000 человек, и объявил о дополнительном наборе в Национальное боливарианское ополчение, ссылаясь на развертывание военно-морских сил США в Карибском бассейне. Впервые по всей стране будут мобилизованы 15 751 база народной самообороны и 5336 отрядов общественного ополчения, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu Ajansi.
По словам Мадуро, на фоне «величайшей угрозы для нашего континента за последние 100 лет» граждане продолжают записываться на военную службу с помощью цифровой платформы. В последние годы обучение прошли примерно 4,5 млн резервистов, но ожидается, что общее число ополченцев за счет новых добровольцев превысит 8 млн, уточняет АА.
В ответ на маневры венесуэльских F-16 США распорядились разместить 10 истребителей F-35 на аэродроме в Пуэрто-Рико для проведения операций против наркокартелей, пишет Reuters. Как рассказали осведомленные источники, самолеты должны прибыть в этот район к концу следующей недели. Они будут добавлены к и без того растущему военному присутствию США в южной части Карибского бассейн, что, по мнению британского агентства, приведет к дальнейшему обострению напряженности в регионе.