СМИ: два венесуэльских истребителя пролетели над эсминцем ВМС США для «демонстрации силы»

В ответ на маневры венесуэльских F-16 США распорядились разместить 10 истребителей F-35 на аэродроме в Пуэрто-Рико для проведения операций против наркокартелей, пишет Reuters. Как рассказали осведомленные источники, самолеты должны прибыть в этот район к концу следующей недели. Они будут добавлены к и без того растущему военному присутствию США в южной части Карибского бассейн, что, по мнению британского агентства, приведет к дальнейшему обострению напряженности в регионе.