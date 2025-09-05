Приднестровье обвинило Молдавию в развязывании гибридной агрессии

Мы слышали от молдавской стороны много заявлений, что они за мир, что они за применение цивилизованных подходов. И ситуация сложная. Понятно, рядом с Приднестровьем идет очень большой и сложный конфликт. Мир нестабилен… Однако за полтора года, которые прошли со времени нашей инициативы, Кишинев не нашел в себе ни мужества, ни ответственности подтвердить свои декларации в конкретном решении.