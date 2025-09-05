В Молдове обсудили создание и функционирование судебной полиции

«Создание судебной полиции направлено на обеспечение безопасной обстановки в зданиях судов, учитывая, что в настоящее время суды используют службы безопасности, которые не гарантируют быстрого вмешательства в случаях жестокого обращения или насилия, требуют значительных ежегодных расходов и влияют на безопасность судей, сотрудников суда и участников судебного процесса», — сообщили в Минюсте.