В Молдове обсудили создание и функционирование судебной полиции

Власти Молдовы требуют оперативной организации судебной полиции в стране.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 сент — Sputnik. Министерство юстиции Молдовы организовало очередную рабочую встречу с участием представителей Высшего совета магистратуры, Министерства внутренних дел и Министерства финансов для анализа эффективных механизмов создания и функционирования судебной полиции.

Участники встречи подчеркнули неотложность и важность создания и функционирования судебной полиции как необходимой меры для обеспечения безопасности судов.

Министерство юстиции совместно с Министерством внутренних дел, Министерством финансов и Государственной канцелярией должны обеспечить оперативность этой процедуры и ее соответствие национальным и международным стандартам. Предложения в кратчайший срок будут представлены правительству для утверждения бюджета и необходимой правовой базы.

«Создание судебной полиции направлено на обеспечение безопасной обстановки в зданиях судов, учитывая, что в настоящее время суды используют службы безопасности, которые не гарантируют быстрого вмешательства в случаях жестокого обращения или насилия, требуют значительных ежегодных расходов и влияют на безопасность судей, сотрудников суда и участников судебного процесса», — сообщили в Минюсте.

Инициатива является частью Стратегии обеспечения независимости и добросовестности системы правосудия на 2022−2025 годы и направлена ​​на повышение безопасности и порядка в судах.