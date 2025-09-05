В Молдове обсудили создание и функционирование судебной полиции

КИШИНЕВ, 5 сент — Sputnik. Министерство юстиции Молдовы организовало очередную рабочую встречу с участием представителей Высшего совета магистратуры, Министерства внутренних дел и Министерства финансов для анализа эффективных механизмов создания и функционирования судебной полиции.
Участники встречи подчеркнули неотложность и важность создания и функционирования судебной полиции как необходимой меры для обеспечения безопасности судов.
Министерство юстиции совместно с Министерством внутренних дел, Министерством финансов и Государственной канцелярией должны обеспечить оперативность этой процедуры и ее соответствие национальным и международным стандартам. Предложения в кратчайший срок будут представлены правительству для утверждения бюджета и необходимой правовой базы.
«Создание судебной полиции направлено на обеспечение безопасной обстановки в зданиях судов, учитывая, что в настоящее время суды используют службы безопасности, которые не гарантируют быстрого вмешательства в случаях жестокого обращения или насилия, требуют значительных ежегодных расходов и влияют на безопасность судей, сотрудников суда и участников судебного процесса», — сообщили в Минюсте.
Инициатива является частью Стратегии обеспечения независимости и добросовестности системы правосудия на 2022−2025 годы и направлена на повышение безопасности и порядка в судах.