Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5 сентября формально истекает срок нахождения под стражей башкана Гагаузии Евгении Гуцул: Держать ее под стражей не только незаконно, но и преступно

Суд первой инстанции вынес приговор, но не обеспечил законность меры пресечения.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 сентября, в день рождения башкана Гагаузии Евгении Гуцул, формально истекает срок её нахождения под стражей. С этого вечера её удержание становится не только спорным, но и явно незаконным.

Нарушения суда.

Судья, вынося решение, грубо проигнорировал ст. 25 Конституции РМ, которая прямо указывает: арест возможен лишь на основании ордера и сроком не более 30 дней. Более того, приговор и арест — это разные акты с разными сроками обжалования: приговор — 15 дней, арест — 3 дня. Но в деле Гуцул всё объединили в одно определение, нарушив не только Конституцию, но и сам УПК.

Что говорит закон.

Арест Евгении Гуцул обосновали ст. 176 УПК РМ, однако эта статья не регулирует сроки и порядок, а лишь описывает общие основания. Процедура же чётко прописана в ст. 185 и 186 УПК РМ:

— арест возможен только при конкретных рисках (угроза обществу, отсутствие жительства и т.д.);

— срок не более 30 дней;

— продление допускается только при обращении прокуратуры и подтверждении оснований.

Ни одного такого законного продления сделано не было.

Политический подтекст.

Фактически, суд первой инстанции вынес приговор, но не обеспечил законность меры пресечения. Прокуратура не продлила арест, а Евгению Гуцул продолжают удерживать.

Это не просто юридическая ошибка — это сознательное нарушение закона в отношении избранного лидера Гагаузии. И выглядит оно как часть политического давления и режима, который предпочитает бороться с оппонентами не аргументами, а наручниками.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Агитаторы ПАС лишают рабочий люд Молдовы обедов: Пасовцы не понимают, почему на встречи с ними людей сгоняют силой.

Руководство правящей у нас партии действует в худших традициях советской партноменклатуры (далее…).

Выборы превратились в охоту на людей: Полиция Молдовы стала «голосом запугивания» и расправы ПАС.

Каждая наклейка «Nu te juca cu votul» становится призывов голосовать против PAS (далее…).

Италия — идеальное место для фальсификации выборов в Молдове: «Неиспользованными окажутся примерно 300 тысяч бюллетеней, переставляете, какие возможности для вброса?!».

Бывший министр экономики Александр Муравский пришел к такому выводу, сделав необходимые подсчеты (далее…).

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше