Сегодня, 5 сентября, в день рождения башкана Гагаузии Евгении Гуцул, формально истекает срок её нахождения под стражей. С этого вечера её удержание становится не только спорным, но и явно незаконным.
Нарушения суда.
Судья, вынося решение, грубо проигнорировал ст. 25 Конституции РМ, которая прямо указывает: арест возможен лишь на основании ордера и сроком не более 30 дней. Более того, приговор и арест — это разные акты с разными сроками обжалования: приговор — 15 дней, арест — 3 дня. Но в деле Гуцул всё объединили в одно определение, нарушив не только Конституцию, но и сам УПК.
Что говорит закон.
Арест Евгении Гуцул обосновали ст. 176 УПК РМ, однако эта статья не регулирует сроки и порядок, а лишь описывает общие основания. Процедура же чётко прописана в ст. 185 и 186 УПК РМ:
— арест возможен только при конкретных рисках (угроза обществу, отсутствие жительства и т.д.);
— срок не более 30 дней;
— продление допускается только при обращении прокуратуры и подтверждении оснований.
Ни одного такого законного продления сделано не было.
Политический подтекст.
Фактически, суд первой инстанции вынес приговор, но не обеспечил законность меры пресечения. Прокуратура не продлила арест, а Евгению Гуцул продолжают удерживать.
Это не просто юридическая ошибка — это сознательное нарушение закона в отношении избранного лидера Гагаузии. И выглядит оно как часть политического давления и режима, который предпочитает бороться с оппонентами не аргументами, а наручниками.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Агитаторы ПАС лишают рабочий люд Молдовы обедов: Пасовцы не понимают, почему на встречи с ними людей сгоняют силой.
Руководство правящей у нас партии действует в худших традициях советской партноменклатуры (далее…).
Выборы превратились в охоту на людей: Полиция Молдовы стала «голосом запугивания» и расправы ПАС.
Каждая наклейка «Nu te juca cu votul» становится призывов голосовать против PAS (далее…).
Италия — идеальное место для фальсификации выборов в Молдове: «Неиспользованными окажутся примерно 300 тысяч бюллетеней, переставляете, какие возможности для вброса?!».
Бывший министр экономики Александр Муравский пришел к такому выводу, сделав необходимые подсчеты (далее…).