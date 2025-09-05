5 сентября формально истекает срок нахождения под стражей башкана Гагаузии Евгении Гуцул: Держать ее под стражей не только незаконно, но и преступно

Судья, вынося решение, грубо проигнорировал ст. 25 Конституции РМ, которая прямо указывает: арест возможен лишь на основании ордера и сроком не более 30 дней. Более того, приговор и арест — это разные акты с разными сроками обжалования: приговор — 15 дней, арест — 3 дня. Но в деле Гуцул всё объединили в одно определение, нарушив не только Конституцию, но и сам УПК.