МИД: Минск выступает за развитие взаимной торговли со странами ШОС

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Беларусь заинтересована в развитии взаимной торговли и инвестициях со странами ШОС, об этом белорусская сторона заявила на совещании министров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
Совещание министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность проходит
По итогам тяньцзиньского саммита ШОС, который завершился несколько дней назад, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявлял о том, что Минск рассматривает Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве площадки для усиления своего международного позиционирования.
«Для нас это прежде всего группа единомышленников, где есть очень много сегментов сотрудничества по разным отраслевым направлениям», — подчеркивал глава МИД Беларуси.
По его словам, речь идет о различных направлениях сотрудничества — сельское хозяйство, промышленность, гуманитарный вектор.
Максим Рыженков также отмечал, что политическая декларация, которая была принята по итогам саммита в Китае, показала, что интересы Минска полностью соблюдены.
Беларусь участвует в ШОС с 2010 года в статусе партнера по диалогу, с 2015 года — в статусе наблюдателя, с 2024-го — в статусе полноправного члена. В тяньцзиньском саммите ШОС Беларусь в первый раз принимала участие как полноправный член Шанхайской организации сотрудничества. Возглавил белорусскую делегацию на саммите ШОС президент Беларуси Александр Лукашенко.