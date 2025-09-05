Ричмонд
МИД: Минск выступает за развитие взаимной торговли со странами ШОС

Статус полноправного члена ШОС Беларусь получила в 2024 году, в тяньцзиньском саммите ШОС республика в первый раз принимала участие как полноправный член Шанхайской организации сотрудничества.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Беларусь заинтересована в развитии взаимной торговли и инвестициях со странами ШОС, об этом белорусская сторона заявила на совещании министров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Совещание министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность проходит 5—6 сентября в Владивостоке (Россия). От белорусской стороны в нем принимает участие первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич.

«Белорусская сторона акцентирует внимание на актуальных вопросах развития взаимной торговли, расширения инвестиционного взаимодействия и укрепления многостороннего сотрудничества в рамках ШОС», — отметили в МИД.

По итогам тяньцзиньского саммита ШОС, который завершился несколько дней назад, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявлял о том, что Минск рассматривает Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве площадки для усиления своего международного позиционирования.

«Для нас это прежде всего группа единомышленников, где есть очень много сегментов сотрудничества по разным отраслевым направлениям», — подчеркивал глава МИД Беларуси.

По его словам, речь идет о различных направлениях сотрудничества — сельское хозяйство, промышленность, гуманитарный вектор.

Максим Рыженков также отмечал, что политическая декларация, которая была принята по итогам саммита в Китае, показала, что интересы Минска полностью соблюдены.

Беларусь участвует в ШОС с 2010 года в статусе партнера по диалогу, с 2015 года — в статусе наблюдателя, с 2024-го — в статусе полноправного члена. В тяньцзиньском саммите ШОС Беларусь в первый раз принимала участие как полноправный член Шанхайской организации сотрудничества. Возглавил белорусскую делегацию на саммите ШОС президент Беларуси Александр Лукашенко.

