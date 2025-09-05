МИД: Минск выступает за развитие взаимной торговли со странами ШОС

Беларусь участвует в ШОС с 2010 года в статусе партнера по диалогу, с 2015 года — в статусе наблюдателя, с 2024-го — в статусе полноправного члена. В тяньцзиньском саммите ШОС Беларусь в первый раз принимала участие как полноправный член Шанхайской организации сотрудничества. Возглавил белорусскую делегацию на саммите ШОС президент Беларуси Александр Лукашенко.