Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданство 323 человек

Будущие обладатели белорусских паспортов прибыли из 17 стран и прожили в республике более пяти лет.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданства 323 человек, об этом в пятницу сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Президент Беларуси 5 сентября подписал Указ “Аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что решением президента белорусское гражданство получили 323 человека, из которых 21 несовершеннолетний.

Белорусские паспорта получат лица, которые прибыли в республику из 17 стран мира.

Как отмечает Telegram-канал, получившие белорусское гражданство более пяти лет проживают в республики, трудятся в различных отраслях экономики, владеют государственным языком и соблюдают законы.

Это не первый в текущем году указ о приеме в белорусское гражданство, который подписал президент страны — предыдущий был в июле, тогда положительное решение получили 245 иностранцев.

Вручению белорусских паспортов предшествует торжественная церемония принесения присяги гражданина Республики Беларусь, текст которой был утвержден в 2023 году.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше