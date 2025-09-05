Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданство 323 человек

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданства 323 человек, об этом в пятницу сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
«Президент Беларуси 5 сентября подписал Указ “Аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что решением президента белорусское гражданство получили 323 человека, из которых 21 несовершеннолетний.
Белорусские паспорта получат лица, которые прибыли в республику из 17 стран мира.
Как отмечает Telegram-канал, получившие белорусское гражданство более пяти лет проживают в республики, трудятся в различных отраслях экономики, владеют государственным языком и соблюдают законы.
Это не первый в текущем году указ о приеме в белорусское гражданство, который подписал президент страны — предыдущий был в июле, тогда положительное решение получили 245 иностранцев.
Вручению белорусских паспортов предшествует торжественная церемония принесения присяги гражданина Республики Беларусь, текст которой был утвержден в 2023 году.