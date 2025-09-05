Лукашенко озвучил масштабы криптовалютного рынка в Беларуси

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Объем внешнеторговых операций в сфере цифровых знаков в прошлом году превысил 1,2 млрд долларов, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Глава государства добавил, что в январе-июле нынешнего года этот оборот достиг 1,7 млрд долларов, а по итогам года может составить 3 млрд.
«…Биржи, брокеры, консультанты и так далее (в криптосфере — Sputnik). У нас в Парке высоких технологий в конце 2024 года было 14 таких компаний, сейчас — 18. В прошлом году они обслужили почти 260 тысяч клиентов по всему миру, а в этом уже более 300 тысяч», ― сообщил белорусский лидер на совещании, фрагмент которого опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее сообщалось, что президент провел совещание по вопросам развития сферы цифровых знаков и поручил определить механизмы контроля в этой сфере. В совещании принимали участие, в том числе, представители Совмина, Нацбанка, силовых ведомств.
Лукашенко обратил внимание, что в 2023 году он поручал обеспечить комплексное регулирование этой сферы, но пока что согласованных документов к нему не поступало.