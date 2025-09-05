Швейцария поможет Молдове в области конфискации и возврата преступных активов

В результате Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству обеспечит финансирование первого этапа проекта в размере до 1,88 миллиона швейцарских франков. Партнеры по развитию также окажут техническую помощь учреждениям Республики Молдова, участвующим в борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Соглашение также предусматривает предоставление консультационной и экспертной помощи в этой области.