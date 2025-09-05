Швейцария поможет Молдове в области конфискации и возврата преступных активов

КИШИНЕВ, 5 сент — Sputnik. Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству окажет поддержку Республике Молдова в области конфискации и возврата преступных активов, сообщили в парламенте страны.
Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила консультативное заключение о начале переговоров и одобрении подписания соответствующего Соглашения.
В результате Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству обеспечит финансирование первого этапа проекта в размере до 1,88 миллиона швейцарских франков. Партнеры по развитию также окажут техническую помощь учреждениям Республики Молдова, участвующим в борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Соглашение также предусматривает предоставление консультационной и экспертной помощи в этой области.
Реализация проекта «Поддержка Молдовы в конфискации и возврате преступных активов» направлена на стратегическое приоритизирование возврата преступных активов и достижение результатов в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.