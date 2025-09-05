В Госдуме отреагировали на скандал с МиГ-29 Азербайджана для ВСУ

Самолет в камуфляже Азербайджана на Украине привлек внимание не только российских, но и западных СМИ. Американский портал TWZ попытался проследить историю истребителя. По его данным, МиГ-29 мог быть изначально украинским самолетом, партия которых была продана Азербайджану. С 2017 года Баку отправлял истребители на ремонт во Львов. Авторы портала затруднились сказать, на каких условиях азербайджанский боевой самолет попал в распоряжение ВСУ.