Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме отреагировали на скандал с МиГ-29 Азербайджана для ВСУ

Россия выяснит, действительно ли имел факт передачи самолета МиГ-29 от Азербайджана Украине. Об этом член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее в Сети было опубликовано фото истребителя МиГ-29, окрашенного в характерный для ВВС Азербайджана камуфляж. Некоторые источники утверждали, что самолет принадлежит ВСУ, а снимок мог быть сделан во время боевого вылета, пишет «Лента.ру».

Депутат уточнил, что истребители могли поступить в армию Украины «любым путем». По словам Колесника, есть разные логистические цепочки поставок оружия, которые могут помочь скрыть его происхождение.

«Дипломаты должны разбираться в этой истории, и соответствующие структуры, полагаю, уже понимают, как попало все это оружие на Украину из Азербайджана», — добавил парламентарий.

Самолет в камуфляже Азербайджана на Украине привлек внимание не только российских, но и западных СМИ. Американский портал TWZ попытался проследить историю истребителя. По его данным, МиГ-29 мог быть изначально украинским самолетом, партия которых была продана Азербайджану. С 2017 года Баку отправлял истребители на ремонт во Львов. Авторы портала затруднились сказать, на каких условиях азербайджанский боевой самолет попал в распоряжение ВСУ.

По данным Минобороны, с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 666 самолетов и 283 вертолета вооруженных сил Украины.