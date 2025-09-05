Bloomberg: США утратили статус гегемона в АТР

Во-первых, США — давний гарант безопасности в АТР — требуют от союзников больше тратить на оборону. Во-вторых, противоречивая политика США при президенте Дональде Трампе подтолкнула Австралию и Японию к сближению. Укрепляющиеся военные и экономические связи между Канберрой и Токио символизируют растущее осознание того, что безразличие Трампа к порядку, установившемуся после Второй мировой войны во главе с США, оставляет их без надежного центрального координатора как в Европе, так и в Азии, подчеркивает Bloomberg.