Bloomberg: США утратили статус гегемона в АТР

Агентство отмечает, что военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) превзошли ВМС США по численности. Китай стремительно внедряет новые модели самолетов, ракет и другой военной техники. Свою военную мощь Пекин продемонстрировал миру 3 сентября во время грандиозного военного парада, напоминает Bloomberg. А ранее он потряс Канберру неожиданными учениями с боевой стрельбой у восточного побережья Австралии.
По словам Сэма Роггевена, директора программы международной безопасности Австралийского института Лоуи, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается «взаимное обострение чувства риска и угрозы, вызванное очевидным усилением Китая как стратегической державы и субъекта внешней политики».
Во-первых, США — давний гарант безопасности в АТР — требуют от союзников больше тратить на оборону. Во-вторых, противоречивая политика США при президенте Дональде Трампе подтолкнула Австралию и Японию к сближению. Укрепляющиеся военные и экономические связи между Канберрой и Токио символизируют растущее осознание того, что безразличие Трампа к порядку, установившемуся после Второй мировой войны во главе с США, оставляет их без надежного центрального координатора как в Европе, так и в Азии, подчеркивает Bloomberg.