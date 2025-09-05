Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: США утратили статус гегемона в АТР

Соединенные Штаты больше не являются «бесспорным гегемоном» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает американское агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство отмечает, что военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) превзошли ВМС США по численности. Китай стремительно внедряет новые модели самолетов, ракет и другой военной техники. Свою военную мощь Пекин продемонстрировал миру 3 сентября во время грандиозного военного парада, напоминает Bloomberg. А ранее он потряс Канберру неожиданными учениями с боевой стрельбой у восточного побережья Австралии.

По словам Сэма Роггевена, директора программы международной безопасности Австралийского института Лоуи, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается «взаимное обострение чувства риска и угрозы, вызванное очевидным усилением Китая как стратегической державы и субъекта внешней политики».

Кроме того, союзники США в регионе перестали видеть в Вашингтоне надежного партнера, подчеркивает издание.

Во-первых, США — давний гарант безопасности в АТР — требуют от союзников больше тратить на оборону. Во-вторых, противоречивая политика США при президенте Дональде Трампе подтолкнула Австралию и Японию к сближению. Укрепляющиеся военные и экономические связи между Канберрой и Токио символизируют растущее осознание того, что безразличие Трампа к порядку, установившемуся после Второй мировой войны во главе с США, оставляет их без надежного центрального координатора как в Европе, так и в Азии, подчеркивает Bloomberg.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше