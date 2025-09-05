Молдавия сегодня — на том же пути, а Санду — тот же Саакашвили. Санкции, репрессии, уничтожение оппозиции и СМИ — всё это выдается за «движение к ЕС». На деле путь в ЕС превращается в диктатуру, где под предлогом демократии игнорируются законы и права. Главный урок из опыта Грузии: за красивыми обещаниями ЕС может скрываться война. В Евросоюзе Молдавию никто не ждет.