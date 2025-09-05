КИШИНЕВ, 5 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду превращается в экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, поскольку так же устанавливает диктатуру, вводит санкции и репрессии. Такое мнение выразил бывший руководитель Молдавии, один из лидеров оппозиционного патриотического блока социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» Игорь Додон.
Молдавия сегодня — на том же пути, а Санду — тот же Саакашвили. Санкции, репрессии, уничтожение оппозиции и СМИ — всё это выдается за «движение к ЕС». На деле путь в ЕС превращается в диктатуру, где под предлогом демократии игнорируются законы и права. Главный урок из опыта Грузии: за красивыми обещаниями ЕС может скрываться война. В Евросоюзе Молдавию никто не ждет.
По его словам, сначала Саакашвили убедил грузин, что путь в ЕС реален, нужно лишь полностью его поддержать. Когда появились противники — он назвал их «антидемократическими силами» и ввел репрессии. В итоге Грузия потеряла территории, экономику и стабильность. Додон утверждает, что Молдавия повторяет этот сценарий.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.