«Мы разработаем план действий». Польский премьер-министр Туск заявил о подготовке ответа Беларуси

«Мы готовим, скажу попросту, ответные средства, если эта ситуация не изменится, и в очень быстром темпе. После возвращения министра (иностранных дел. — Ред.) Радослава Сикорского из США мы разработаем план действий на ближайшие недели в отношении Беларуси», — подчеркнул польский премьер.