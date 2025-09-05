«Мы разработаем план действий». Польский премьер-министр Туск заявил о подготовке ответа Беларуси

Польский премьер-министр Дональд Туск после инцидента с задержанием в Лепеле Витебской области гражданина Польши, которого обвинен в шпионаже (об этом подробно здесь), заявил о подготовке «плана действий» в отношении Беларуси на ближайшие недели, сообщает KP.RU.
«Мы готовим, скажу попросту, ответные средства, если эта ситуация не изменится, и в очень быстром темпе. После возвращения министра (иностранных дел. — Ред.) Радослава Сикорского из США мы разработаем план действий на ближайшие недели в отношении Беларуси», — подчеркнул польский премьер.
Тем временем, МИД Беларуси 5 сентября выразил протест Польше из-за факта шпионажа и вручил ноту протеста временному поверенному в делах Польши в Беларуси.