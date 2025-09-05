Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы разработаем план действий». Польский премьер-министр Туск заявил о подготовке ответа Беларуси

Польша готовит «плана действий» в отношении Беларуси в ближайшие недели.

Источник: Комсомольская правда

Польский премьер-министр Дональд Туск после инцидента с задержанием в Лепеле Витебской области гражданина Польши, которого обвинен в шпионаже (об этом подробно здесь), заявил о подготовке «плана действий» в отношении Беларуси на ближайшие недели, сообщает KP.RU.

«Мы готовим, скажу попросту, ответные средства, если эта ситуация не изменится, и в очень быстром темпе. После возвращения министра (иностранных дел. — Ред.) Радослава Сикорского из США мы разработаем план действий на ближайшие недели в отношении Беларуси», — подчеркнул польский премьер.

Тем временем, МИД Беларуси 5 сентября выразил протест Польше из-за факта шпионажа и вручил ноту протеста временному поверенному в делах Польши в Беларуси.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше