Партию Moldova Mare допустили до предвыборной гонки, но с оговорками

КИШИНЕВ, 5 сент — Sputnik. Партия Moldova Mare, лидером которой является бывшая прокурор по борьбе с коррупцией Виктория Фуртунэ, была зарегистрирована Центризбиркомом на заседании в пятницу для участия в предвыборной гонке, но с оговоркой.
Она состоит в возможности отмены данного решения, если список кандидатов не будет соответствовать Кодексу о выборах. Поэтому партия должна подать заявку на изменение списка, но только в пределах, допустимых на данном этапе, и с соблюдением гендерного критерия. Решение было принято семью голосами «за» при двух воздержавшихся.
Присутствовавшая на заседании Фуртунэ отметила, что отмена не предусмотрена законом. По словам лидера политсилы, измененный список уже был представлен, а то, что было предложено на голосование, то есть регистрация с оговоркой об отзыве представляет собой незаконную интерпретацию судебного решения и превышение полномочий, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее в этот же день один из членов ЦИК, Вадим Филиппов, заявил, что неоднократно подвергался запугиванию со стороны других членов комиссии при организации парламентских выборов.
Он квалифицировал данные действия как попытку запугивания и давления «в связи с позицией, которую занимает по рассматриваемым вопросам», — заявил он перед началом заседания, касавшегося партии Moldova Mare. Председатель ЦИК Анжелика Караман опровергла обвинения.
Накануне Виктория Фуртунэ и партия Moldova Mare выиграли в Высшей судебной палате дело против ЦИК, запретившей партии баллотироваться на выборах в парламент, поэтому Центризбирком был обязан повторно рассмотреть заявку политсилы.