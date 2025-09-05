Ричмонд
Медведев приехал на границу с Финляндией и НАТО

СВЕТОГОРСК /Ленинградская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал в Светогорск (Ленинградская область) и посетил автомобильный пункт пропуска, который находится прямо на границе с Финляндией, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит, — со смехом заметил Медведев. — Не наше решение. Но посмотрим, что дальше будет происходить».

Он добавил, что Россия в любом случае будет учитывать изменившийся характер отношений с Финляндией из-за вступления этой страны в НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше