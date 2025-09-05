Медведев приехал на границу с Финляндией и НАТО

«Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит, — со смехом заметил Медведев. — Не наше решение. Но посмотрим, что дальше будет происходить».
Он добавил, что Россия в любом случае будет учитывать изменившийся характер отношений с Финляндией из-за вступления этой страны в НАТО.
