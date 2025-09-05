Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай, Россия и Беларусь планируют построить глубоководный порт

Будущий глубоководный портовый терминал должен стать частью международной территории опережающего развития.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Россия, Китай и Беларусь ведут трехсторонний диалог о строительстве глубоководного портового терминала в Приморском крае, сообщил в эфире радио Sputnik министр экономического развития этого региона РФ Андрей Блохин.

Он пояснил, что терминал может появиться в Хасанском районе Приморского края.

«Сейчас все на этапе обсуждения. Конечно, мы заинтересованы в его реализации и считаем, что для этого есть все уже. В том числе с нового года у нас вступает в силу закон о международной территории опережающего развития. Можно пользоваться всеми возможными преференциями», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что белорусская сторона рассчитывает создать свой терминал и в порту Мурманска. Он может заработать в 2028 году. Планируется перевалка 25 миллионов тонн груза в год.

Кроме того, у Беларуси есть свой терминал в Бронке под Санкт-Петербургом. В июле нынешнего года президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону за такую возможность.

Не только порт

Блохин рассказал и о других направлениях торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. В октябре этого года в Приморье будет введен в эксплуатацию сервисный центр по продаже, покупке и обслуживанию техники из Беларуси.

«Хотелось бы, чтобы таких проектов становилось больше. Мы готовы предоставлять различные площадки, преференциальные режимы для того, чтобы здесь наладилось производство», — подчеркнул министр.

Он отметил, что Беларусь в лидерах по торговле с Приморским краем среди стран СНГ. В том числе, растет количество магазинов белорусских товаров во Владивостоке и по всему региону. В три раза увеличилась поставка продовольствия из Беларуси.

Также есть большие перспективы в наращивании экспорта морепродуктов из Приморья в Беларусь. Взамен Дальневосточный регион готов и хочет наращивать закупки техники из союзной республики и даже наладить сборочные производства.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше