Китай, Россия и Беларусь планируют построить глубоководный порт

«Сейчас все на этапе обсуждения. Конечно, мы заинтересованы в его реализации и считаем, что для этого есть все уже. В том числе с нового года у нас вступает в силу закон о международной территории опережающего развития. Можно пользоваться всеми возможными преференциями», — отметил министр.