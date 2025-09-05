Китай, Россия и Беларусь планируют построить глубоководный порт

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Россия, Китай и Беларусь ведут трехсторонний диалог о строительстве глубоководного портового терминала в Приморском крае, сообщил в эфире радио Sputnik министр экономического развития этого региона РФ Андрей Блохин.
Он пояснил, что терминал может появиться в Хасанском районе Приморского края.
«Сейчас все на этапе обсуждения. Конечно, мы заинтересованы в его реализации и считаем, что для этого есть все уже. В том числе с нового года у нас вступает в силу закон о международной территории опережающего развития. Можно пользоваться всеми возможными преференциями», — отметил министр.
Ранее сообщалось, что белорусская сторона рассчитывает создать свой терминал и в порту Мурманска. Он может заработать в 2028 году. Планируется перевалка 25 миллионов тонн груза в год.
Кроме того, у Беларуси есть свой терминал в Бронке под Санкт-Петербургом. В июле нынешнего года президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону за такую возможность.
Не только порт
Блохин рассказал и о других направлениях торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. В октябре этого года в Приморье будет введен в эксплуатацию сервисный центр по продаже, покупке и обслуживанию техники из Беларуси.
«Хотелось бы, чтобы таких проектов становилось больше. Мы готовы предоставлять различные площадки, преференциальные режимы для того, чтобы здесь наладилось производство», — подчеркнул министр.
Он отметил, что Беларусь в лидерах по торговле с Приморским краем среди стран СНГ. В том числе, растет количество магазинов белорусских товаров во Владивостоке и по всему региону. В три раза увеличилась поставка продовольствия из Беларуси.
Также есть большие перспективы в наращивании экспорта морепродуктов из Приморья в Беларусь. Взамен Дальневосточный регион готов и хочет наращивать закупки техники из союзной республики и даже наладить сборочные производства.