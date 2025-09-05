Макрон заблокировал назначения чиновников на высокие посты перед голосованием о доверии кабмину

Отмечается, что все эти назначения — от постов в ключевых министерствах, до должностей префектов департаментов — уже были согласованы Елисейским дворцом, однако на последнем этапе, когда их должен был одобрить президент, были сняты с повестки последнего заседания совета министров, которое каждую неделю проводит глава государства. Как заявил один из советников Макрона, глава государства в преддверии весьма вероятного роспуска правительства не хотел создавать впечатление, будто эти назначения делаются в панике и в последний момент. Europe 1 отмечает, что Елисейский дворец преуменьшает значение ситуации, называя ее всего лишь техническими корректировками, обычными при подготовке заседаний кабинета министров.