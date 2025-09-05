Макрон заблокировал назначения чиновников на высокие посты перед голосованием о доверии кабмину

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон заблокировал назначение полусотни чиновников на высокие посты в преддверии парламентского голосования о доверии правительству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Europe 1.
Отмечается, что все эти назначения — от постов в ключевых министерствах, до должностей префектов департаментов — уже были согласованы Елисейским дворцом, однако на последнем этапе, когда их должен был одобрить президент, были сняты с повестки последнего заседания совета министров, которое каждую неделю проводит глава государства. Как заявил один из советников Макрона, глава государства в преддверии весьма вероятного роспуска правительства не хотел создавать впечатление, будто эти назначения делаются в панике и в последний момент. Europe 1 отмечает, что Елисейский дворец преуменьшает значение ситуации, называя ее всего лишь техническими корректировками, обычными при подготовке заседаний кабинета министров.
25 августа премьер Франции Франсуа Байру сообщил, что 8 сентября вынесет на голосование в Национальном собрании вопрос о доверии правительству. Он объяснил свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего растущим госдолгом. По его словам, ежечасно государственный долг Франции увеличивается на 12 млн евро и уже достиг 3,4 трлн евро. Ранее глава правительства заявил, что власти Франции намерены отказаться от повышения пенсий и других соцвыплат в 2026 году в попытке сдержать рост государственного долга.
Французские средства массовой информации отмечают, что на данный момент ситуация складывается не в пользу премьер-министра и его кабинет рискует не пережить предстоящее голосование, особенно учитывая тот факт, что даже входящие в правительство социалисты не готовы выразить ему поддержку из-за предложенных Байру мер экономии. -0-