Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Молдовы

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолий Бубен вручил верительные грамоты Президенту Молдовы Майе Санду. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В рамках торжественной церемонии состоялась краткая беседа, в ходе которой Анатолий Бубен подтвердил заинтересованность в поддержании конструктивного диалога с Молдовой, а также проинформировал главу государства о нацеленности Минска на активизацию белорусско-молдавского торгово-экономического сотрудничества. -0-

