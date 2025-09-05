Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Молдовы

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолий Бубен вручил верительные грамоты Президенту Молдовы Майе Санду. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
В рамках торжественной церемонии состоялась краткая беседа, в ходе которой Анатолий Бубен подтвердил заинтересованность в поддержании конструктивного диалога с Молдовой, а также проинформировал главу государства о нацеленности Минска на активизацию белорусско-молдавского торгово-экономического сотрудничества. -0-