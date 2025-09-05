Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хорватия не планирует отправлять войска в Украину

«Мы не готовы, не хотим и не планируем отправлять хорватскую армию в Украину», — приводит слова Анушича газета Vecernji list.

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хорватия не намерена отправлять свои войска в Украину даже в случае прекращения огня. Об этом заявил хорватский министр обороны Иван Анушич, информирует ТАСС.

«Мы не готовы, не хотим и не планируем отправлять хорватскую армию в Украину», — приводит слова Анушича газета Vecernji list.

Помимо Хорватии, об отсутствии планов отправить свои войска в Украину ранее также заявили Польша, Италия и Болгария.

На пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже 4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 входящих в нее государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента в Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины. Он добавил, что «еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию», а всего встреча насчитывала 35 участников.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября подчеркнул, что силы НАТО при появлении в Украине будут законными целями для армии РФ. Российский лидер также отметил, что после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на украинской территории не будет. -0-

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше