Хорватия не планирует отправлять войска в Украину

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хорватия не намерена отправлять свои войска в Украину даже в случае прекращения огня. Об этом заявил хорватский министр обороны Иван Анушич, информирует ТАСС.
«Мы не готовы, не хотим и не планируем отправлять хорватскую армию в Украину», — приводит слова Анушича газета Vecernji list.
Помимо Хорватии, об отсутствии планов отправить свои войска в Украину ранее также заявили Польша, Италия и Болгария.
На пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже 4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 входящих в нее государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента в Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины. Он добавил, что «еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию», а всего встреча насчитывала 35 участников.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября подчеркнул, что силы НАТО при появлении в Украине будут законными целями для армии РФ. Российский лидер также отметил, что после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на украинской территории не будет. -0-