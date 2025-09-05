Хорватия не планирует отправлять войска в Украину

На пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже 4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 входящих в нее государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента в Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины. Он добавил, что «еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию», а всего встреча насчитывала 35 участников.