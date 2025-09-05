Ричмонд
Мирзиёев позвонил Трампу и пригласил его в Ташкент

Узбекистанский президент Шавкат Мирзиёев провёл телефонный диалог с лидером Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Об этом пишет пресс-служба главы Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Лидеры стран обсудили укрепление партнёрства.

Мирзиёев пригласил Трампа совершить официальный визит в Узбекистан в удобные сроки.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Мирзиёевым проинформировал его о прошедшей в Анкоридже встрече с главой американской администрации Дональдом Трампом.

