Мирзиёев позвонил Трампу и пригласил его в Ташкент

Лидеры стран обсудили укрепление партнёрства.
Мирзиёев пригласил Трампа совершить официальный визит в Узбекистан в удобные сроки.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Мирзиёевым проинформировал его о прошедшей в Анкоридже встрече с главой американской администрации Дональдом Трампом.
