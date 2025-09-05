Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

«Комиссия приняла решение наложить штраф в размере 2,95 млрд евро на компанию Google в связи с системным злоупотреблением доминирующим положением на европейском цифровом рынке в сфере продвижения товаров и услуг», — отмечается в заявлении ЕК.

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия наложила на американскую корпорацию Google штраф в 2,95 млрд евро за злоупотребления на рынке рекламы в ЕС. Об этом говорится в заявлении ЕК, информирует ТАСС.

«Комиссия приняла решение наложить штраф в размере 2,95 млрд евро на компанию Google в связи с системным злоупотреблением доминирующим положением на европейском цифровом рынке в сфере продвижения товаров и услуг», — отмечается в заявлении ЕК.

Еврокомиссия обязала Google прекратить практику самоопределения и принять меры для устранения присущего ей конфликта интересов, у компании есть 60 дней, чтобы проинформировать ЕК о том, как она планирует выполнить это распоряжение.

«Теперь Google должна предложить серьезные меры по устранению конфликта интересов, и если она этого не сделает, мы без колебаний применим серьезные средства правовой защиты», — подчеркнула исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереса Рибера.

Расследование в отношении Google идет с 2023 года, но решение о штрафе долгое время откладывалось из опасений ухудшения отношений с США. -0-