Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

«Комиссия приняла решение наложить штраф в размере 2,95 млрд евро на компанию Google в связи с системным злоупотреблением доминирующим положением на европейском цифровом рынке в сфере продвижения товаров и услуг», — отмечается в заявлении ЕК.
Еврокомиссия обязала Google прекратить практику самоопределения и принять меры для устранения присущего ей конфликта интересов, у компании есть 60 дней, чтобы проинформировать ЕК о том, как она планирует выполнить это распоряжение.
«Теперь Google должна предложить серьезные меры по устранению конфликта интересов, и если она этого не сделает, мы без колебаний применим серьезные средства правовой защиты», — подчеркнула исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереса Рибера.
Расследование в отношении Google идет с 2023 года, но решение о штрафе долгое время откладывалось из опасений ухудшения отношений с США. -0-