Радий Хабиров обозначил задачи экономики Башкирии

— Ожесточённая борьба на внешнем треке, наши усилия по поддержке специальной военной операции и зарубежное санкционное давление, конечно, оказывают влияние на экономику страны. Важно определить, как необходимо развиваться в этой ситуации и какие ресурсы для этого можно использовать, — сказал Радий Хабиров. — Мы отмечаем, что бюджет республики растёт, но растут и наши расходы, связанные в том числе с поддержкой СВО, что является для нас приоритетной задачей. Поэтому мы ориентируемся на дальнейшее привлечение инвестиций в экономику. И наряду с проектами крупных компаний стимулируем рост бизнеса среднего звена. В целом по итогам 2025 года рассчитываем сохранить положительную динамику инвестиционного потока.