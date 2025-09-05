Радий Хабиров обозначил задачи экономики Башкирии

Глава Башкирии принял участие в пленарном заседании Инвестсабантуя в Сибае. В своём выступлении руководитель региона обозначил ключевые задачи развития экономики и инвестиционной деятельности в условиях современных вызовов.
— Ожесточённая борьба на внешнем треке, наши усилия по поддержке специальной военной операции и зарубежное санкционное давление, конечно, оказывают влияние на экономику страны. Важно определить, как необходимо развиваться в этой ситуации и какие ресурсы для этого можно использовать, — сказал Радий Хабиров. — Мы отмечаем, что бюджет республики растёт, но растут и наши расходы, связанные в том числе с поддержкой СВО, что является для нас приоритетной задачей. Поэтому мы ориентируемся на дальнейшее привлечение инвестиций в экономику. И наряду с проектами крупных компаний стимулируем рост бизнеса среднего звена. В целом по итогам 2025 года рассчитываем сохранить положительную динамику инвестиционного потока.
Глава Башкортостана добавил, что работу в этом направлении необходимо проводить не только на территории крупных экономических центров. Важно задействовать и потенциал небольших городов. Одним из примеров такого подхода являются населённые пункты Зауралья.
Ещё одна задача — рациональное использование имеющихся ресурсов, в том числе финансовых.
— Нам нужно перейти в режим рационального расходования средств, развития мобилизационной экономики, — пояснил Радий Хабиров.
Кроме того, важно активно работать с Правительством России в рамках реализуемых федеральных программ и проектов.
— То инфраструктурное меню, которое разработали по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина, может обеспечить стабильное социально-экономическое развитие, — подчеркнул Радий Хабиров. — Необходимо привлекать средства по линии поддержки кластеров, экономических зон, комплексного развития территорий.