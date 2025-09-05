Молдавия стремительно движется к милитаризации, заявил экс-премьер Тарлев

По данным минобороны Молдавии, военный бюджет страны за несколько лет вырос более чем вдвое: с 1,056 миллиарда леев (около 48 миллионов долларов) в 2022 году до 1,53−1,7 миллиарда леев (около 89 миллионов долларов) в 2023 году и 1,96 миллиарда леев (примерно 110 миллионов долларов) в 2024 году.