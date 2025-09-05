Стармер проведет масштабные перестановки в правительстве Великобритании

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет перестановки в правительстве. Об этом сообщает The Guardian.
Согласно информации из правительственных источников, министр иностранных дел Дэвид Лэмми будет освобожден от занимаемой должности.
В свою очередь телеканал Sky News предоставил альтернативную информацию относительно дальнейшей судьбы Дэвида Лэмми. Согласно данным телеканала, экс-министр иностранных дел может возглавить Минюст и одновременно получить должность заместителя премьер-министра.
Кадровые перестановки происходят в связи с уходом Анджелы Рэйнер с поста вице-премьера Великобритании. 5 сентября стало датой ее добровольной отставки из-за разразившегося скандала, связанного с неуплатой налогов. -0-