Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер проведет масштабные перестановки в правительстве Великобритании

Согласно информации из правительственных источников, министр иностранных дел Дэвид Лэмми будет освобожден от занимаемой должности.

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет перестановки в правительстве. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно информации из правительственных источников, министр иностранных дел Дэвид Лэмми будет освобожден от занимаемой должности.

Новым руководителем МИД Великобритании станет Иветт Купер, которая возглавляет МВД. Освободившуюся должность главы МВД, предположительно, займет Шабана Махмуд, которая в настоящее время возглавляет Министерство юстиции.

В свою очередь телеканал Sky News предоставил альтернативную информацию относительно дальнейшей судьбы Дэвида Лэмми. Согласно данным телеканала, экс-министр иностранных дел может возглавить Минюст и одновременно получить должность заместителя премьер-министра.

Кадровые перестановки происходят в связи с уходом Анджелы Рэйнер с поста вице-премьера Великобритании. 5 сентября стало датой ее добровольной отставки из-за разразившегося скандала, связанного с неуплатой налогов. -0-

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше