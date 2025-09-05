Война ПАС с «электоральной коррупцией» дошла до абсурда: Провластные СМИ призывают стучать друг на друга, а полиция публикует предупреждения на коммунальных счетах

В Молдове, похоже, провластные журналисты вполне успешно замещают следственные органы и прокуратуру. То провластный канал Тв 8 предлагает сообщать обо всех случаях предвыборной коррупции, то журналисты Ziarul de Gardă ведут явно «заказные» расследования.
И, самое интересное, на них ссылается глава Национального Инспектората Полиции Виорел Чернэуцяну. Их материалы становятся основой уголовных дел. Доказательствами и обвинительными приговорами. У оппозиционных другая судьба — их закрывают.
По сути, молдавский придворный телеканал призывает стукачей быть более активными. Причем, стучать можно без причины. Полиция «разберётся», по крайней мере, выпишет штраф.
Фото: соцсети.
Интересуемся: куда писать о случаях злоупотреблений (сплошь и рядом) правящей PAS административным ресурсом?
Власть в своем абсурде зашла ещё дальше.
Молдавская полиция уже и на квитанциях за коммунальные услуги предупреждает об ответственности за «электоральную коррупцию».
Уже и на счетах. Фото: соцсети.
Зато для запугивания можно использовать полицейские машины, что, собственно, и делается.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Агитаторы ПАС лишают рабочий люд Молдовы обедов: Пасовцы не понимают, почему на встречи с ними людей сгоняют силой.
Руководство правящей у нас партии действует в худших традициях советской партноменклатуры (далее…).
Выборы превратились в охоту на людей: Полиция Молдовы стала «голосом запугивания» и расправы ПАС.
Каждая наклейка «Nu te juca cu votul» становится призывов голосовать против PAS (далее…).
Италия — идеальное место для фальсификации выборов в Молдове: «Неиспользованными окажутся примерно 300 тысяч бюллетеней, переставляете, какие возможности для вброса?!».
Бывший министр экономики Александр Муравский пришел к такому выводу, сделав необходимые подсчеты (далее…).