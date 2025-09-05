Захарова иронично ответила на слова еврокомиссара о запрете покупки ресурсов РФ

4 сентября в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп во время беседы с «коалицией желающих» потребовал от европейских стран прекратить закупки российской нефти. Также, по данным журналистов, американский лидер призвал оказать экономическое давление на Китай за якобы поддержку Москвы в контексте конфликта на Украине.