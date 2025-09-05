Ричмонд
Захарова иронично ответила на слова еврокомиссара о запрете покупки ресурсов РФ

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал навсегда запретить европейским странам приобретать энергоресурсы из России, чтобы в Евросоюз (ЕС) не попало «ни одной молекулы российских углеводородов». В связи с этим официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова задалась вопросом, будут ли европейские политики отстреливать на границе перелетных птиц.

— Птиц перелетных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Йоргенсен сделал заявление о российских энергоресурсах во время встречи министров энергетики ЕС. Он подчеркнул, что объединение больше не купит «ни одной молекулы» российского газа.

4 сентября в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп во время беседы с «коалицией желающих» потребовал от европейских стран прекратить закупки российской нефти. Также, по данным журналистов, американский лидер призвал оказать экономическое давление на Китай за якобы поддержку Москвы в контексте конфликта на Украине.

