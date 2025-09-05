Володин: Участники СВО должны преподавать в каждой российской школе

Участники специальной военной операции (СВО) должны работать преподавателями в каждой российской школе. Такое мнение выразил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин во время посещения Кубанского государственного университета в Краснодаре.
«Хотелось бы, чтобы в каждой школе был такой преподаватель. Потому что все ребята, которые участвуют в специальной военной операции, они героические и патриотические», — отметил политик во время общения со студентами и преподавателями учреждения.
По словам Володина, качества участников спецоперации на должности преподавателей очень востребованы при обучении молодого поколения.
Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин посетил центр военно-спортивной подготовки «Воин», в который входят почти 400 инструкторов, многие из которых являются участниками СВО.