«И Буденный, твою мать!»: семь случаев, когда российские политики публично матерились

Судя по всему, высказывание министра было направлено в адрес журналистов, которые разговаривали между собой во время встречи дипломатов. Тем не менее это никак не повлияло на встречу с главой саудовского МИД, а в конце аль-Джубейр и Лавров даже назвали друг друга друзьями.