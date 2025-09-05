Ричмонд
«И Буденный, твою мать!»: семь случаев, когда российские политики публично матерились

Политика — напряженный вид деятельности, поэтому нередко происходят случаи, когда государственные деятели случайно (а иногда специально) могут употребить ненормативную лексику. Семь случаев, когда советские и российские политики ругались на публике, — в материале «Вечерней Москвы».

В августе 2015 года министр иностранных дел России Сергей Лавров был на переговорах в Саудовской Аравии. Они касались судьбы президента Сирии Башара Асада. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр настаивал, что будущего у Асада в Сирии нет. Лавров же, напротив, считал, что у Сирии нет будущего без Асада.

Неожиданно во время речи аль-Джубейра Лавров отвернулся от микрофона и произнес: «Дебилы, … !». Министр хоть и сказал эти слова тихо, однако они были сказаны достаточно внятно, чтобы все присутствующие русскоязычные люди поняли его.

Судя по всему, высказывание министра было направлено в адрес журналистов, которые разговаривали между собой во время встречи дипломатов. Тем не менее это никак не повлияло на встречу с главой саудовского МИД, а в конце аль-Джубейр и Лавров даже назвали друг друга друзьями.

Владимир Ленин.

Первый руководитель СССР Владимир Ленин не любил использовать мат и жаргон в своей речи и всячески старался этого избегать даже в быту.

Однако в сентябре 1919 году Ленин в письме своему другу Максиму Горькому написал: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно».

Также Ленин в записке своему коллеге по революции Вячеславу Молотову как-то написал: «Товарищ Молотов, изучаются ли у нас в ЦК мнения отдельных групп партии, в частности, изучается ли мнение людей, которые не работают ни в каком учреждении нашего говенного аппарата?».

Иосиф Сталин.

А вот преемник Ленина Иосиф Сталин любил иногда разрядить обстановку крепким словцом. Однажды он в сопровождении партийной элиты приехал в Ростов-на-Дону. Чиновники по одному вышли на перрон. Простой народ столпился, чтобы горячо поприветствовать высокопоставленных гостей.

Последним из вагона вышел замешкавшийся полководец Семен Буденный. Наступившую тишину нарушил возглас простого казака: «И Буденный, … твою мать!». Сталину так понравилась эта реплика, что после, как только военачальник появлялся у него на глазах, вождь говорил: «И Буденный, … твою мать!».

Дмитрий Ливанов.

В конце 2012 года в интернете завирусилось видео с тогдашним министром образования Дмитрием Ливановым. На 30-й секунде он голосует против вуза, в то время как его помощник Александр Климов по какой-то причине проголосовал «за».

Увидев это, министр развернулся к помощнику и шепотом сказал: «Ты что, … (обалдел)? Хоть на меня смотри!» Благодаря качественному микрофону, шепот министра услышал каждый присутствующий в зале.

Никита Хрущев.

В декабре 1962 году глава СССР Никита Хрущев посетил выставку художников-авангардистов студии «Новая реальность» в Москве. На необычные картины советский лидер отреагировал весьма бурно.

— Как же ты, такой красивый молодой человек, мог написать такое говно? Ты что, …? — сказал Хрущев одному из художников.

О картине Люциана Грибкова «1917 год» глава Советского Союза тоже отозвался нелестно: он назвал ее «безобразием» и «уродством», добавив, что его маленький внук «и то лучше рисует».

Не складывались отношения у Хрущева и с джазом.

— Вот, например, джаза я терпеть не могу. Откуда джаз пришел? От негров. Негры теперь освобождаются. Что такое джаз? Это какие-то невероятные звуки, нагромождение звуков. Меня это раздражает, — считал советский лидер.

Михаил Горбачев.

21 августа 1991 года президент СССР Михаил Горбачев встретил правительственных чиновников, приехавших к нему на дачу, словами: «Ну что, доигрались, … ?».

Говоря «доигрались», он имел в виду путч ГКЧП, а матерным словом он назвал организовавших попытку переворота министра обороны Дмитрия Язова, главу КГБ Владимира Крючкова, председателя Верховного Совета Анатолия Лукьянова и еще двух членов Политбюро.

Виктор Черномырдин.

Виктор Черномырдин, будучи послом РФ на Украине в 2000-х годах, произнес знаменитую шутку на прощальном ужине по случаю завершения своей посольской миссии.

Сначала один из присутствовавших украинских политиков решил подшутить над российским послом в своем тосте: «Одного мы не смогли — научить пана Черномырдина говорить правильно: “в Украине” вместо “на Украине”.

Черномырдин не растерялся и в ответном тосте произнес: «А вам, молодой человек, я могу сказать только одно: идите в … “.

Политики и государственные деятели могут использовать в своей речи не только мат, но и молодежный сленг. Например, во время поездки президента РФ Владимира Путина во Владивосток его научили разным модным словам.

