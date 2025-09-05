NYT: спецназ США в 2019 году провалил секретную операцию в КНДР

В начале 2019 года американский отряд спецназначения «Морские котики» (SEAL) пытался провести секретную операцию на территории КНДР, однако миссия завершилась неудачей, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Целью операции было размещение электронного устройства для перехвата разговоров северокорейского лидера Ким Чен Ына в период его переговоров с президентом США Дональдом Трампом по ядерному вопросу. Прослушка считалась стратегической «слепой зоной», которую Вашингтон пытался устранить.
Операция была одобрена американским лидером и поручена «Красной эскадрилье» из шестого отряда SEAL, известного ликвидацией Усамы бен Ладена в 2011 году. «Морские котики» готовились к заданию месяцами, поскольку раскрытие миссии могло не только сорвать переговоры, но и вызвать международный скандал с пленными.
Отряд ночью был доставлен к северокорейским водам на атомной подлодке и высадился на скалистом побережье с помощью мини-подлодок, в черных гидрокостюмах.
Миссия пошла не по плану: рядом появился северокорейский катер, направивший на воду прожекторы. «Морские котики», опасаясь разоблачения, открыли огонь, в результате чего все находившиеся на катере КНДР погибли. Установить устройство не удалось.
Об операции официально не сообщалось ни властям КНДР, ни США. Конгрессмены, контролирующие разведку, также не были уведомлены, что, по мнению NYT, могло нарушать закон.
Информацию о провалившейся миссии издание получило от примерно 20 источников, включая нынешних и бывших чиновников, а также военнослужащих, знакомых с операцией.
Некоторые из них выразили обеспокоенность тем, что неудачные миссии часто скрываются под предлогом государственной тайны. По их мнению, если гражданам и политикам показывают только успехи, такие как ликвидация бен Ладена, это искажает оценку угроз, которым подвергаются военнослужащие США.
The New York Times также отметила, что «Морские котики» ранее выполняли аналогичные миссии, о которых не сообщалось публике. Так, в 2005 году отряд использовал мини-подлодку для высадки на северокорейской территории, тогда президентом США был Джордж Буш-младший. Другие детали операции не раскрываются.