Фицо семь раз сказал о прямо противоположных взглядах Словакии и Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским семь раз повторил фразу о том, что в вопросах энергетики у Братиславы и Киева «диаметрально противоположные взгляды».
«Что касается энергии, например, я не буду сейчас говорить о деталях, это уже задание наших министров экономики и энергетики», — подчеркнул Фицо.
Он призвал власти Украины уважать точку зрения Словакии. Задачей Европы Фицо назвал создание системы качественной и безопасной доставки энергоресурсов по справедливой цене для всех стран.
Как пишет УНИАН, Фицо за время брифинга несколько раз возвращался к теме энергетики, а выражение «диаметрально противоположные взгляды» повторил семь раз.
Зеленский, в свою очередь, согласился с тем, что страны должны уважать взгляды друг друга, даже если они разные.
Напомним, встреча Фицо и Зеленского состоялась сегодня в украинском Ужгороде. Одной из основных тем переговоров, как отмечалось, стала энергетическая инфраструктура.