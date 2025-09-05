Молдавская оппозиция призвала главу полиции уйти в отставку

«Как так вышло, что после обысков у членов нашей команды нас обвинили в “дискриминации руководства страны”? Это теперь новая статья в УК — критика партии “Действие и солидарность”? Как можно обвинять нас в “незаконном финансировании в особо крупных размерах”, если сам прокурор честно признал: ни про происхождение денег, ни про суммы он ничего не знает? Фантазия у полиции богатая, но мы говорим про закон, не забывайте», — добавила Влах.