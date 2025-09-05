Слом законов Цезаря и логика Чебурашки. Что происходит в мировой политике?

Ультиматум Трампа был проигнорирован. СМИ писали, что индийский премьер Нарендра Моди четыре раза не снимал трубку, когда президент США пытался с ним связаться. В итоге Вашингтон оказался перед выбором — отказаться от ультиматума или же развязать масштабную торговую войну, но уже не только с Россией, но и с ее партнерами. Впрочем, администрация Трампа способна находить оригинальные выходы даже из самых сложных ситуаций. Саммит Трампа и Путина на Аляске вновь перетасовал карты. И, как казалось, заставил президента США и его окружение более трезво смотреть на вещи — исходя из реалий на земле. По крайне мере последовавший за этим саммит в Вашингтоне с европейскими союзниками явно показал, что американцы услышали позицию Москвы и готовы с этим работать.