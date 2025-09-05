Слом законов Цезаря и логика Чебурашки. Что происходит в мировой политике?

Нынешняя неделя отметилась рядом знаковых событий. Масштабный саммит ШОС и парад в Пекине, встреча союзников Киева в Париже и их телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сегодняшние заявления российского лидера Владимира Путина по теме украинского конфликта и гарантий безопасности. На этом фоне несколько затерялись две новости, которые при этом могут иметь важное значение для восточноевропейского региона. Во-первых, заявление Трампа о возможном увеличении американских войск в Польше. Во-вторых, инсайд Financial Times (частично подтвержденный Трампом) о закрытии программы военной помощи США армиям европейских стран, граничащих с Россией.
Каждое из перечисленных событий можно считать штрихами к общей геополитической картине, которая формируется на наших глазах. Конечно, в процессе еще многое может поменяться, но рассмотреть некоторые детали не мешало бы уже сейчас.
Всем нужны гарантии Фактор ШОС У ворот Союзного государства.
Тема гарантий безопасности вновь выходит на передний план. Фактически это основа основ. Без нее не будет ни мира в европейском регионе, ни новой архитектуры безопасности на нашем континенте. Вот только представления, какими могут быть эти гарантии и кому они положены, очевидно разнятся.
Киев и его европейские союзники очевидно полагают, что гарантии нужны исключительно для них. Тот факт, что конфликт в Украине был спровоцирован угрозами безопасности России и без их устранения мир невозможен, сознательно опускается. При этом так называемая коалиция желающих предъявляет России такие требования по гарантиям, словно это они победили, а Москва капитулировала.
Но самое интересное то, как элегантно Европа пытается присесть на плечи США. Здесь вспоминается диалог из известного мультфильма, когда Чебурашка говорит крокодилу Гене: «Слушай, Гена, давай я вещи понесу, а ты возьми меня».
В той же логике действуют европейские элиты, предлагая влезть со своими войсками в Украину, а бремя их защиты возложить на США. Но в Вашингтоне никого носить на своих плечах не собираются. А рисковать втягиванием в войну с Россией тем более. Поэтому о гарантиях безопасности говорят обтекаемо. Мол, это дело в зоне ответственности европейцев, а мы поддержим морально, максимум в чем-то слегка подсобим.
В измышлениях европейцев о гарантиях безопасности и, главным образом, о введении в Украину западных войск жирную точку должно было поставить сегодняшнее заявление президента РФ Владимира Путина. Он четко дал понять, что если войска НАТО появятся в Украине, то они станут законными целями для российской армии.
Еще одно конкретное послание Путина (и в этом с ним солидарен Трамп) — Украины в НАТО не будет.
В целом, касаясь вопроса гарантий безопасности, Путин напомнил, что такие гарантии нужны и России. «Если эти договоренности (по безопасности. — Прим. БЕЛТА) будут достигнуты, Россия — пусть никто не сомневается — их будет исполнять в полном объеме. Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины», — сказал Путин.
Фактор ШОС.
Казалось бы, как с темой Украины связан саммит в Китае, на котором не было ни Трампа, ни Зеленского, ни главных европейских союзников Киева. Тем более Украина в итоговой декларации ШОС ни разу не упоминалась.
На самом деле прошедшая встреча в Тяньцзине имела без преувеличения глобальное значение. Эта тема, безусловно, заслуживает отдельного внимания, и мы не будем сейчас в нее углубляться. Обратим внимание лишь на два момента.
Во-первых, саммит ШОС отправил в утиль главный инструмент принуждения Запада — санкции. А точнее, вторичные санкции. С их помощью США и их союзники могли многократно увеличить эффект санкций против неугодной страны. Возьмем, к примеру, санкции в отношении Сирии. США не только вводили ограничительные меры в отношении Дамаска, но и грозили санкциями тем, кто осмелится оказать прямую и косвенную помощь правительству Сирии. То есть фактически принудили другие страны поддержать санкционную политику Вашингтона. Законодательный акт о введении санкций против Сирии получил говорящее название «Закон Цезаря».
К чему это привело, можно было наблюдать после разрушительного землетрясения в феврале 2023 года. В то время как в соседнюю Турцию, также пострадавшую от стихии, потоком шла гуманитарная помощь, Сирия могла оказаться отрезанной от поддержки мирового сообщества. Многие страны и гуманитарные организации так и не рискнули пойти против «Закона Цезаря». К счастью, ряд незападных государств, невзирая на угрозу санкций, пришли на помощь сирийскому народу. Напомним, что Беларусь была в числе этих государств. В то время мы не только направили гуманитарную помощь, но и развернули в Сирии военно-полевой госпиталь.
Но пока Запад штамповал законы Цезаря, весь остальной мир искал возможности себя обезопасить. Новой главой в этой истории стало 8 августа 2025 года. В этот день истекал срок так называемого ультиматума Трампа. Американский президент потребовал от Москвы заключить мирное соглашение с Киевом. В противном случае США грозились не только ввести санкции против России, но и применить вторичные санкции в отношении стран, которые продолжат с РФ торговать. Как известно, в числе торговых партнеров России две крупнейшие экономики мира и главные импортеры российской нефти — Китай и Индия.
Ультиматум Трампа был проигнорирован. СМИ писали, что индийский премьер Нарендра Моди четыре раза не снимал трубку, когда президент США пытался с ним связаться. В итоге Вашингтон оказался перед выбором — отказаться от ультиматума или же развязать масштабную торговую войну, но уже не только с Россией, но и с ее партнерами. Впрочем, администрация Трампа способна находить оригинальные выходы даже из самых сложных ситуаций. Саммит Трампа и Путина на Аляске вновь перетасовал карты. И, как казалось, заставил президента США и его окружение более трезво смотреть на вещи — исходя из реалий на земле. По крайне мере последовавший за этим саммит в Вашингтоне с европейскими союзниками явно показал, что американцы услышали позицию Москвы и готовы с этим работать.
Однако этого уже оказалось недостаточно. Нынешний саммит ШОС показал, что в мире произошли колоссальные изменения. И катализатором в этом процессе стали именно США, при этом сами того не желая. Каждая из стран ШОС в своем развитии делала ставку на многовекторную политику. Те же Индия и Китай стремились взаимодействовать и с Западом, и с Россией — даже в условиях жестких антироссийских санкций. Очевидно, что отказываться от своей многовекторности ни Пекин, ни Нью-Дели не хотят. Но и подчиняться законам Цезаря они не станут.
Еще в преддверии саммита ШОС западные СМИ активно писали о разногласиях внутри организации. Однако то, что мир увидел в течение двухдневного саммита и последовавшего за этим парада в Пекине, отчетливо показало, что разногласия преодолимы, а сама площадка ШОС способствует поиску консенсуса. Совместные фото Путина, Си Цзиньпина и Моди сигнализируют о том, что западная политика санкций и давления не изолировала неугодные страны, а, наоборот, объединила их. И даже Индия, которая традиционно имела тесные связи с западным миром, разворачивается в сторону Китая и России.
Конечно, сигналы из Тяньцзина мгновенно достигли американских берегов. И это второй примечательный момент, на который стоит обратить внимание.
Комментируя военный парад в Пекине, Трамп заочно обратился к Си Цзиньпину, попросив его передать привет Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. «Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — написал он в Truth Social.
На это тут же отреагировали в РФ. «Президент Соединенных Штатов не лишен юмора, все понятно, мы все это хорошо знаем. У меня с ним добрые отношения сложились, мы обращаемся друг к другу по именам», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Он также подчеркнул, что за все четыре дня в Китае никто из его собеседников не сказал ничего плохого про Трампа. «Я могу вам сказать, и, надеюсь, он тоже услышит. Как это ни покажется странным, но за все эти четыре дня в ходе самых разноформатных переговоров и в неформальной обстановке, и в формальной, никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации», — отметил Путин.
А после этого произошел любопытный обмен сигналами посредством фото. Так, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал картинку, на которой изображены в стиле мультипликации Тигр, Медведь, Ястреб и Панда. Они сидят за столом, пьют чай, а позади них на стене висят флаги четырех стран — Индии, РФ, США и КНР. Примечательно, что несколькими днями ранее Дмитриев публиковал похожую картинку, но без Ястреба и флага США. Новую картинку Дмитриев сопроводил одним словом: «Представьте». Интерпретировать можно по-разному, но первое, что приходит на ум, — приглашение для США сесть за стол переговоров к глобальным игрокам.
Некие смыслы через фото решил донести и Трамп. После вчерашнего разговора с европейскими лидерами он разместил в соцсети Truth Social совместную фотографию с Путиным, сделанную на саммите на Аляске. На ней оба лидера смотрят в небо. Следом Трамп опубликовал фото с изображением военных самолетов США, которые были подняты в небо в знак приветствия Путина на Аляске.
Последним аккордом от Трампа на сегодняшний день стала публикация совместного фото Путина, Моди и Си-Цзиньпина. Подпись гласит: «Похоже, мы потеряли Индию и Россию, уступив их темному и мрачному Китаю. Пусть их ждет долгое и счастливое совместное будущее!».
Вероятно, нынешний саммит ШОС показал Трампу не только то, что происходит сейчас, но и позволил заглянуть в недалекое будущее. А там на авансцене стоят новые игроки, которые не нуждаются в одобрении западного меньшинства и готовы сами задавать тон в мировой политике.
Но вряд ли США стоит отчаиваться. Ведь изолировать американцев и наступать им на пятки никто не намерен. Скорее наоборот. Картинка с чаепитием Дмитриева — хороший намек на перспективу. Нужна лишь политическая воля.
У ворот Союзного государства.
А тем временем в Вашингтоне произошло еще одно примечательное событие — встреча Трампа с президентом Польши Каролем Навроцким. Мероприятие по своей сути имиджевое. Для Навроцкого визит в США прежде всего способ заработать политические очки и утереть нос премьеру Дональду Туску, которого в Вашингтоне не жалуют. Для Трампа встреча с польским лидером — рутинная обязанность по одариванию вниманием своих верных приспешников. Весь этот церемониал мог бы пройти совершенно незаметно, если бы не брошенная Трампом фраза о возможном наращивании американского военного контингента в Польше.
Примечательно, что на прошлой неделе, по информации Financial Times, представители Пентагона уведомили европейских дипломатов, что США больше не будут финансировать программы подготовки и оснащения армий восточноевропейских стран, которые окажутся на передовой в случае конфликта с Россией.
Издание писало, что США закроют программу военной помощи, ключевыми получателями которой являются Эстония, Латвия и Литва. Это связано с планами Вашингтона перераспределить ресурсы в пользу Индо-Тихоокеанского региона.
О том, что нынешняя администрация США сосредоточена на соперничестве с Китаем и наращивании своих сил в Индо-Тихоокеанском регионе, уже неоднократно писали американские СМИ. При этом в Вашингтоне тоже давали понять, что рассматривают возможность сокращения численности своих войск в Европе. Однако нынешнее заявление Трампа в пользу увеличения контингента в Польше меняет картину.
О сокращении числа солдат США в Польше американского лидера спросил один из польских журналистов, освещавших визит Навроцкого. На это Трамп ответил: «Нет, может быть, я чего-то не знаю, но мы отправим вам еще больше. Мы хотим иметь большее присутствие. Мы останемся в Польше. Мы очень связаны с Польшей. Мы никогда не рассматривали возможность вывода войск из Польши, никогда не будем. Мы рассматривали возможность вывода войск из других стран, но мы поможем Польше защитить себя».
А ведь это не первое заявление об увеличении контингента в Польше. Еще в феврале шеф Пентагона Пит Хегсет во время визита в Варшаву заявил, что США могут увеличить численность своих военных в Польше, поскольку границы Украины остаются неопределенными. При этом глава Пентагона подчеркнул, что возможность нарастить контингент США в Польше — его личная позиция.
В целом и «личное» заявление Хегсета, и слова Трампа, который уже не раз менял свою позицию, нельзя воспринимать однозначно. На сегодняшний день есть четкое понимание того, что США не уйдут из Европы, в том числе в военном плане. Однако военное присутствие США на континенте в значительной степени будет обусловлено договоренностями с Россией и теми гарантиями безопасности, которые в конечном счете будут выработаны.
Если говорить о вероятности увеличения численности войск США в Польше, то она, конечно же, есть. Но сомнительно, что речь идет о серьезном наращивании контингента. Вполне возможно, Вашингтон просто перебросит в Польшу американских солдат из той же Литвы.
Но заявление Трампа о возможном увеличении численности войск в Польше может преследовать еще одну цель — продемонстрируют европейцам готовность стоять у ворот Союзного государства Беларуси и России и выдать это за гарантию безопасности для Европы от США. Вполне возможно, на данном этапе это не что иное как информационный вброс с целью прощупать реакцию Европы.
Что касается европейских лидеров, то к ним уже должно было прийти понимание, что самый большой бонус, который они могут получить от мирного процесса по Украине, — это некий аргумент, некая договоренность, которую они смогут «продать» своему населению. Ведь как-то придется объяснить, ради чего европейцы жертвовали экономикой и благосостоянием граждан. Предложение Трампа вполне может сойти за гарантию безопасности, пусть и чисто декоративную.
Конечно, все может быть гораздо проще. И слова Трампа могут остаться лишь словами. Но и России, и Беларуси стоит принимать их во внимание.
Наша страна уже получила гарантию безопасности. Ключевую роль здесь играет заключенный с Россией договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. И, конечно, размещение на нашей территории российского тактического ядерного оружия. А ведь в планах еще разместить и ракетный комплекс «Орешник».
Но необходимо понимать: безопасность должна быть неделимой. И гарантии должны предоставляться с обеих сторон. Сейчас есть уникальная возможность найти консенсус, выработать общие подходы и сформировать новую архитектуру безопасности на европейском континенте. Но опять же для этого нужны не декорации, а политическая воля. В том числе со стороны США.
Когда в Тяньцзине проходил саммит ШОС, американцам оставалось лишь наблюдать за мировым большинством в стороне. Но ведь у США есть прекрасная возможность оказаться в центре — не в качестве шерифа, а в качестве миротворца. И если Вашингтон пойдет по этому пути, то даже мультяшная картинка с чаепитием вполне может стать реальностью.
Вита ХАНАТАЕВА,
БЕЛТА. -0-