Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто: народ Венгрии не поддерживает вступление Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что Будапешт принимает решения исходя из национальных интересов.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался о встрече Владимира Зеленского с председателем Евросовета. Согласно его заявлению, Зеленский опять затронул тему Венгрии, выражая недовольство её нежеланием поддержать вступление Украины в Евросоюз.

Сийярто акцентировал внимание на том, что решения Будапешта основываются на приоритетах государства, а не на влиянии извне.

«Нас не интересует, что думают в Москве о членстве Украины в Евросоюзе. Для нас важно мнение венгерского народа, и оно ясно: они не хотят видеть Украину в ЕС», — отметил министр.

Он также добавил, что, по мнению венгерских граждан, присоединение Украины может негативно сказаться на положении фермеров, ситуации на рынке труда и безопасности страны.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия открыто покупает нефть у РФ, другие в ЕС делают это тайно.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше