Сийярто: народ Венгрии не поддерживает вступление Украины в ЕС

Сийярто акцентировал внимание на том, что решения Будапешта основываются на приоритетах государства, а не на влиянии извне.
«Нас не интересует, что думают в Москве о членстве Украины в Евросоюзе. Для нас важно мнение венгерского народа, и оно ясно: они не хотят видеть Украину в ЕС», — отметил министр.
Он также добавил, что, по мнению венгерских граждан, присоединение Украины может негативно сказаться на положении фермеров, ситуации на рынке труда и безопасности страны.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия открыто покупает нефть у РФ, другие в ЕС делают это тайно.
