Медведев посетил госграницу России с Финляндией и НАТО

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев посетил границу страны с Финляндией и НАТО в пятницу, 5 сентября. Политик побывал на пограничном пункте пропуска в городке Светогорск Ленинградской области.
«Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит. Не наше решение. Но посмотрим, что дальше будет происходить», — отметил Медведев в беседе с журналистами.
Как передает «КП-Петербург», зампред Совбеза РФ осмотрел границу с Финляндией, где в настоящее время идет масштабное строительство забора, инициированное зарубежной стороной.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дмитрия Медведева, что Россия намерена изменить военный подход к обустройству государственной границы с Финляндией из-за вступления республики в НАТО.