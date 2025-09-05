Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев посетил госграницу России с Финляндией и НАТО

Дмитрий Медведев осмотрел границу с Финляндией, где идет масштабное строительство забора.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев посетил границу страны с Финляндией и НАТО в пятницу, 5 сентября. Политик побывал на пограничном пункте пропуска в городке Светогорск Ленинградской области.

«Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит. Не наше решение. Но посмотрим, что дальше будет происходить», — отметил Медведев в беседе с журналистами.

Как передает «КП-Петербург», зампред Совбеза РФ осмотрел границу с Финляндией, где в настоящее время идет масштабное строительство забора, инициированное зарубежной стороной.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дмитрия Медведева, что Россия намерена изменить военный подход к обустройству государственной границы с Финляндией из-за вступления республики в НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше