Власти Польши массово отзывают свидетельства о регистрации тракторов «Беларус»

Трактора «Беларус» в Польшу ввозило польское представительство MTZ Belarus Traktor, в отношении которого с 2023 года Варшава ввела санкции.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 сен — Sputnik. Власти Польши массово отзывают свидетельства о регистрации тракторов «Беларус» производства Минского тракторного завода, сообщил РИА Новости один из польских фермеров.

«Мне пришло решение об аннулировании регистрации трактора, который был куплен и зарегистрирован по всем правилам три года назад. Оказалось, что я не один в своей беде и такие же письма получили множество других владельцев белорусских тракторов», — рассказал собеседник агентства.

Основанием для отзыва регистрации, по его словам, явилось то, что якобы трактора «Беларус» не имеют свидетельства соответствия нормам Евросоюза, хотя при покупке конкретно им трактора в кредит никаких проблем не возникло.

По словам фермера, в Польше могут использоваться несколько тысяч тракторов «Беларус». Он выразил уверенность, что происходящее с белорусскими тракторами в его стране имеет политические причины.

«Раньше все было в порядке, а сейчас трактор стал несоответствующим нормам ЕС. Конечно же это все — политические игры и ничто иное», — заявил собеседник агентства.

До 2023 года трактора «Беларус» в Польшу ввозило польское представительство MTZ Belarus Traktor. В частности, в Польшу поставлялись MTZ-80, MTZ-82.1, MTZ-920, 952, 1025, MTZ-1221, 1523. В 2023 году в отношении этой кампании Варшава ввела санкции.

