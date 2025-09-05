МИНСК, 5 сен — Sputnik. Власти Польши массово отзывают свидетельства о регистрации тракторов «Беларус» производства Минского тракторного завода, сообщил РИА Новости один из польских фермеров.
«Мне пришло решение об аннулировании регистрации трактора, который был куплен и зарегистрирован по всем правилам три года назад. Оказалось, что я не один в своей беде и такие же письма получили множество других владельцев белорусских тракторов», — рассказал собеседник агентства.
Основанием для отзыва регистрации, по его словам, явилось то, что якобы трактора «Беларус» не имеют свидетельства соответствия нормам Евросоюза, хотя при покупке конкретно им трактора в кредит никаких проблем не возникло.
По словам фермера, в Польше могут использоваться несколько тысяч тракторов «Беларус». Он выразил уверенность, что происходящее с белорусскими тракторами в его стране имеет политические причины.
«Раньше все было в порядке, а сейчас трактор стал несоответствующим нормам ЕС. Конечно же это все — политические игры и ничто иное», — заявил собеседник агентства.
До 2023 года трактора «Беларус» в Польшу ввозило польское представительство MTZ Belarus Traktor. В частности, в Польшу поставлялись MTZ-80, MTZ-82.1, MTZ-920, 952, 1025, MTZ-1221, 1523. В 2023 году в отношении этой кампании Варшава ввела санкции.