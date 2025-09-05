Зеленский отказался пропускать в Словакию нефть из России

18 августа СМИ сообщили о ночном ударе ВСУ по одной из подстанций нефтепровода «Дружба», обеспечивающего прокачку нефти для Венгрии и Словакии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ответственность за приостановку поставок из России лежит на Киеве, а удары Украины по инфраструктуре трубопровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию, которые получают из России нефть по данному маршруту.