Зеленский отказался пропускать в Словакию нефть из России

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина не будет поставлять в Словакию нефть и газ, поступающие из России. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.
«Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию, если это не российский газ и не российская нефть. На этом точка», — сказал Зеленский.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступающий против вооружения Украины и ее членства в НАТО, 5 сентября впервые встретился с Зеленским в двустороннем формате в городе Ужгород, чтобы обсудить недопустимость ударов по важному для Словакии нефтепроводу «Дружба».
18 августа СМИ сообщили о ночном ударе ВСУ по одной из подстанций нефтепровода «Дружба», обеспечивающего прокачку нефти для Венгрии и Словакии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ответственность за приостановку поставок из России лежит на Киеве, а удары Украины по инфраструктуре трубопровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию, которые получают из России нефть по данному маршруту.
Венгрия и Словакия потребовали от Украины прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС. -0-