ЕК оштрафовала Google на €2,95 млрд за злоупотребления на рынке рекламы

Еврокомиссия указала, что монопольное положение Google на европейском рынке цифровой рекламы позволяет американской корпорации завышать цену на рекламные услуги. В результате расходы европейских потребителей увеличиваются, а прибыль европейских поставщиков товаров и услуг в Сети снижается. Такую ситуацию в ЕК назвали «прямым нарушением норм ЕС по конкуренции».