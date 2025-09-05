ЕК оштрафовала Google на €2,95 млрд за злоупотребления на рынке рекламы

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала заявление, в котором сообщила, что оштрафовала американскую корпорацию Google на €2,95 млрд за регулярные злоупотребления на рынке рекламы Европы.
«Комиссия приняла решение наложить штраф в размере €2,95 млрд на компанию Google в связи с системным злоупотреблением доминирующим положением на европейском цифровом рынке в сфере продвижения товаров и услуг», — сказано в заявлении.
Еврокомиссия указала, что монопольное положение Google на европейском рынке цифровой рекламы позволяет американской корпорации завышать цену на рекламные услуги. В результате расходы европейских потребителей увеличиваются, а прибыль европейских поставщиков товаров и услуг в Сети снижается. Такую ситуацию в ЕК назвали «прямым нарушением норм ЕС по конкуренции».
Еврокомиссия добавила, что размер штрафа было решено дополнительно увеличить, так как Google нарушает европейские нормы уже в третий раз.
ЕК дала Google 60 дней на продажу сетевых рекламных сервисов Европы независимым операторам.
Google назвал решение ЕК необоснованным. Компания обещала подать апелляцию.
Ранее стало известно, что Франция оштрафовала Google на $378 млн.