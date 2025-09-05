Сийярто: Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС, несмотря на позицию РФ

При этом ранее российский президент объяснил проблему вступления Украины в ЕС при бывшем президенте республики Викторе Януковиче. По его словам, Янукович думал об этом, потому что открытие рынков для ЕС убивало производство на самой Украине и закрывало связи с Россией. Он не отказывался от вступления в ЕС, хотел этого. Нас это никак не касалось, подчеркнул Путин.