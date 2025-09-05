Венгрия, как и раньше, не поддерживает вступление Украины в Евросоюз несмотря на то, что президент России Владимир Путин не возражает против этого. Об этом заявил глава МИД и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, прокомментировав высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского, назвавшего непонятным отказ Будапешта поддержать вступление Киева в ЕС, если Москва не возражает.
«Что ж, президент Зеленский снова судит по себе. В отличие от него, наша позиция не определяется извне. Нам не интересно, что думает Москва о членстве Украины в ЕС», — написал Сийярто в соцсети.
По его словам, властям страны интересно мнение венгров, и они высказались, что не хотят, чтобы Украина была членом ЕС. Венгры не желают, чтобы украинцы уничтожили их фермеров, рынок труда и безопасность, констатировал политик.
Как писал сайт KP.RU, 5 сентября Зеленский на пресс-конференции в Ужгороде с президентом Евросовета Антонио Коштой утверждал, что Украина получила сигнал от России о возможности своего членства в ЕС. По его словам, Москва якобы начала признавать перспективу вступления Украины в сообщество еще с 2013 года.
При этом ранее российский президент объяснил проблему вступления Украины в ЕС при бывшем президенте республики Викторе Януковиче. По его словам, Янукович думал об этом, потому что открытие рынков для ЕС убивало производство на самой Украине и закрывало связи с Россией. Он не отказывался от вступления в ЕС, хотел этого. Нас это никак не касалось, подчеркнул Путин.