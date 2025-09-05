Мирзиёев пригласил Трампа в Ташкент

Во время телефонного разговора стороны также обсудили укрепление двустороннего партнерства и расширение сотрудничества в области безопасности. Речь идет о борьбе с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией.
Дональд Трамп положительно оценил реформы в Узбекистане, направленные на модернизацию экономики и улучшение уровня жизни населения. В ответе Шавкат Мирзиёев подчеркнул успехи внутренней и внешней политики администрации господина Трампа и отметил вклад Вашингтона в мирное разрешение международных и региональных конфликтов.
