Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирзиёев пригласил Трампа в Ташкент

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позвонил президенту США Дональду Трампу и пригласил его посетить Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба Мирзиёева.

Источник: РИА "Новости"

Во время телефонного разговора стороны также обсудили укрепление двустороннего партнерства и расширение сотрудничества в области безопасности. Речь идет о борьбе с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией.

Дональд Трамп положительно оценил реформы в Узбекистане, направленные на модернизацию экономики и улучшение уровня жизни населения. В ответе Шавкат Мирзиёев подчеркнул успехи внутренней и внешней политики администрации господина Трампа и отметил вклад Вашингтона в мирное разрешение международных и региональных конфликтов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше