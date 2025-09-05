Сийярто: Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Венгрия по-прежнему не поддерживает вступление Украины в ЕС несмотря на то, что президент России Владимир Путин не возражает против этого. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.
Глава венгерского МИД упомянул выступление Владимира Зеленского, в котором тот назвал непонятным отказ Венгрии поддержать вступление Киева в ЕС, если Москва не высказывает возражений.
«Нам интересно только мнение венгров, и они высказали свое мнение: они не хотят, чтобы Украина была членом ЕС! Они не хотят, чтобы украинцы уничтожили наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность! Поэтому, мы не поддержим вступление Украины в ЕС!» — написал Сийярто в соцсети Facebook.
Премьер Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 млн человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер- министр Венгрии Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. -0-