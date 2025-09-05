Путин прилетел в Самару, где проведет совещание по двигателестроению

Президент России Владимир Путин продолжил рабочую поездку и после программы во Владивостоке прибыл в Самару, где проведет совещание, посвященное развитию двигателестроительной отрасли.
В рамках визита президент посетит ПАО «ОДК-Кузнецов», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех». Предприятие занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием газотурбинных и ракетных двигателей.
Кроме того, в Самаре у Путина запланирована рабочая встреча с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ближайшее время также примет участие в саммите БРИКС.