Путин прилетел в Самару, где проведет совещание по двигателестроению

В рамках визита президент посетит ПАО «ОДК-Кузнецов».

Президент России Владимир Путин продолжил рабочую поездку и после программы во Владивостоке прибыл в Самару, где проведет совещание, посвященное развитию двигателестроительной отрасли.

В рамках визита президент посетит ПАО «ОДК-Кузнецов», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех». Предприятие занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием газотурбинных и ракетных двигателей.

Кроме того, в Самаре у Путина запланирована рабочая встреча с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ближайшее время также примет участие в саммите БРИКС.

