Владимир Путин прилетел в Самару

Президент России Владимир Путин после пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) прилетел в Самару. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщил корреспондент РИА Новости.
— Там он проведет совещание по вопросам двигателестроения, посетит предприятие «ОДК-Кузнецов» и встретится с губернатором региона Вячеславом Федорищевым, — сказано в материале.
5 сентября российский лидер анонсировал данную региональную поездку на выступлении в ВЭФ. Самара — четвертый город, в котором он побывал за последнюю неделю. С 31 августа по 2 сентября он находился в китайском Тяньцзине, 3 сентября — в Пекине, 4−5 сентября присутствовал во Владивостоке на ВЭФ.
На пленарном заседании глава государства обсудил вопросы, касающиеся экономики, международного сотрудничества, Украины и другие. Главное из заявлений Владимира Путина — в материале «Вечерней Москвы».
Президент России в Пекине присутствовал в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-й годовщине победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.