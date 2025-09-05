Владимир Путин прилетел в Самару

5 сентября российский лидер анонсировал данную региональную поездку на выступлении в ВЭФ. Самара — четвертый город, в котором он побывал за последнюю неделю. С 31 августа по 2 сентября он находился в китайском Тяньцзине, 3 сентября — в Пекине, 4−5 сентября присутствовал во Владивостоке на ВЭФ.