Владимир Путин прибыл в Самару после завершения ВЭФ во Владивостоке

Президент России Владимир Путин прибыл в Самару после завершения своего визита на Восточный экономический форум (ВЭФ-2025), проходящего во Владивостоке.
Отмечается, что глава государства прилетел в Самару вечером в пятницу, 5 сентября. В рамках визита у Путина запланировано совещание по развитию двигателестроения. Также президент посетит ПАО «ОДК-Кузнецов», входящее в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», являющегося частью госкорпорации Ростех.
Помимо этого Путин проведет рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин выступил на юбилейном Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке. На полях мероприятия президент обсудил вопросы, связанные с экономикой страны и развитием Дальнего Востока.