Владимир Путин прибыл в Самару после завершения ВЭФ во Владивостоке

Отмечается, что глава государства прилетел в Самару вечером в пятницу, 5 сентября. В рамках визита у Путина запланировано совещание по развитию двигателестроения. Также президент посетит ПАО «ОДК-Кузнецов», входящее в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», являющегося частью госкорпорации Ростех.