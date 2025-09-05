Ричмонд
Владимир Путин прибыл в Самару после завершения ВЭФ во Владивостоке

Путин проведет в Самаре совещание по развитию двигателестроения и рабочую встречу с губернатором области.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин прибыл в Самару после завершения своего визита на Восточный экономический форум (ВЭФ-2025), проходящего во Владивостоке.

Отмечается, что глава государства прилетел в Самару вечером в пятницу, 5 сентября. В рамках визита у Путина запланировано совещание по развитию двигателестроения. Также президент посетит ПАО «ОДК-Кузнецов», входящее в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», являющегося частью госкорпорации Ростех.

Помимо этого Путин проведет рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин выступил на юбилейном Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке. На полях мероприятия президент обсудил вопросы, связанные с экономикой страны и развитием Дальнего Востока.