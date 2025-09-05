Стоимость золота обновила исторический максимум, торгуется выше $3650 за тройскую унцию

Золото дорожает на фоне снижения котировок нефти. Так, цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $66 за баррель впервые с 20 августа. По данным биржи на 15.53 по минскому времени, цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в ноябре 2025 года снижалась на 2,29% — до $65,35 за баррель. -0-