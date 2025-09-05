Ричмонд
Путин в Самаре посетил двигателестроительное предприятие «ОДК-Кузнецов»

Главе государства представили экспозицию продукции предприятий ОДК.

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Самару посетил предприятие «ОДК-Кузнецов», входящее в состав Объединенной двигателестроительной корпорации госкорпорации «Ростех».

Главе государства представили экспозицию продукции предприятий ОДК. В нее вошли двигатели для гражданской и транспортной авиации, вертолетные установки, образцы для перспективных летательных аппаратов, а также космические двигатели и наземные газотурбинные комплексы.

«ОДК-Кузнецов» специализируется на разработке, производстве, ремонте и обслуживании газотурбинных и ракетных двигателей.

Помимо этого, как сообщалось ранее, в Самаре у Путина также запланирована рабочая встреча с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.