Путин в Самаре посетил двигателестроительное предприятие «ОДК-Кузнецов»

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Самару посетил предприятие «ОДК-Кузнецов», входящее в состав Объединенной двигателестроительной корпорации госкорпорации «Ростех».
Главе государства представили экспозицию продукции предприятий ОДК. В нее вошли двигатели для гражданской и транспортной авиации, вертолетные установки, образцы для перспективных летательных аппаратов, а также космические двигатели и наземные газотурбинные комплексы.
«ОДК-Кузнецов» специализируется на разработке, производстве, ремонте и обслуживании газотурбинных и ракетных двигателей.
Помимо этого, как сообщалось ранее, в Самаре у Путина также запланирована рабочая встреча с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.