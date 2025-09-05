Кадыров: Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в зону спецоперации

Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в зону специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в пятницу, 5 сентября.
«Очередная группа добровольцев спецбортом вылетела в зону проведения специальной военной операции. они вступят в ряды легендарного спецназа “Ахмат” МО РФ», — написал он в личном Telegram-канале.
По словам Кадырова, самолет с группой добровольцев на борту ранее вылетел из международного аэропорта Грозный. Бойцов также проводил председатель правительства Чечни Магомед Даудов, пожелав им возвращения домой в добром здравии после исполнения долга.
Кадыров также отметил, что для некоторых добровольцев эту уже не первая командировка в зону спецоперации.
